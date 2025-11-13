Буйные птицы, как у Хичкока: раскрыто, почему вороны в Подмосковье агрессивно атакуют людей в шапках

Жительница Воскресенска Анастасия Романова стала участницей необычного инцидента: на прогулке через сквер на нее напала ворона. Птица не просто пикировала, а нанесла ощутимый удар клювом по голове, после чего попыталась преследовать женщину. Подробности пугающей истории в стиле Хичкока выяснил REGIONS .

По предположению местной жительницы, ключевой деталью нападения оказался головной убор — шапка с крупным меховым помпоном, из которого торчали пушистые нити. Сбросив аксессуар, ей удалось безопасно покинуть территорию и избавиться от назойливой птицы. Однако теперь у девушки появилась новая фобия, из-за которой нет желания носить меховые шапки.

Орнитолог Евгений Коблик в беседе с изданием подтверждает: подобные случаи действительно возможны, хотя и редки для осеннего сезона.

«В основном, вороны могут нападать весной, когда у них птенцы. Тогда они воспринимают вторжение человека на свою территорию как угрозу. А случаи осенне-зимних нападений очень редкие. Иногда такое случается, но это не массовое явление. Вероятно, ворона приняла меховую шапку за хищника, то есть как угрозу», — пояснил эксперт.

Он опровергает расхожий миф о мстительности пернатых: способность запоминать обидчика у ворон действительно развита, но их ответные действия обычно ограничиваются демонстративным поведением и криками.

Что касается истории другого жителя Подмосковья, чью машину после конфликта со стаей покрыли следы птичьего «протеста», специалист считает это совпадением.

В период повышенной активности птиц советуют избегать головных уборов с объемными меховыми элементами, которые могут спровоцировать защитный инстинкт. При встрече с агрессивной птицей эффективнее всего быстро покинуть территорию, не делая резких движений.

Ранее сообщалось, что хитрая и упорная балконная мышь довела жительницу Подмосковья до истерики.