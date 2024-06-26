Буйный житель Киселевска вонзил нож в грудь силовика

Сибиряк с топором и ножом ранил правоохранителей, которые приехали из-за жалоб местных жителей. Об инциденте пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на СУ СКР.

Жители одного из дворов Киселевска вызвали полицию из-за мужчины, который угрожал им топором. Однако прибывшие правоохранители не смогли утихомирить буяна: напротив, гнев вооруженного сибиряка стал только больше. После того как мужчина стал угрожать участковому, на место вызвали сотрудников вневедомственной охраны.

В этот момент агрессор уже находился в своей квартире. Когда в нее зашли стражи порядка, хозяин схватился за нож и ударил им в грудь одного из силовиков. Удар пришелся в бронежилет и аэрозольный баллончик. Он распылился в глаза сотрудника, спровоцировав ожог. Также травмы получили еще двое правоохранителей, у них колотые и резаные раны.

На место прибыли бойцы Росгвардии, которые смогли задержать мужчину. Теперь ему предстоит ответить за свое поведение перед законом сразу по двум уголовным статьям. Киселевчанина обвинят в посягательстве на жизнь полицейского, а также в угрозе применения насилия в отношение представителя власти. Будет решаться вопрос об отправлении любителя острых предметов в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в больнице умер еще один полицейский, участвовавший в КТО в Дагестане.