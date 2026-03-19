Буквы Z, O и V на коровах: в Прикамье опровергли фейк о срочной маркировке скота

В социальных сетях и мессенджерах Пермского края распространяется информация о том, что владельцы домашнего скота обязаны в срочном порядке промаркировать своих животных буквами Z, O и V. Согласно листовкам, которые, по словам местных жителей, появляются в почтовых ящиках, на выполнение «указа» отводится всего пять дней.

Житель поселка Тарова Кудымкарского округа рассказал 59.RU, что обнаружил такую листовку в своем почтовом ящике. Мужчина признался, что сначала принял информацию за бред, но затем нашел похожие сообщения в интернете и засомневался. Читатель прислал ссылку на публикацию в телеграм-канале «ЧП Пермь», где были выложены фотографии листовок от имени Госветинспекции и даже скан указа губернатора Прикамья о маркировке животных.

Вскоре после обращения в редакцию аккаунт читателя в Telegram был заблокирован.

Что говорят власти

В Государственной ветеринарной инспекции Пермского края оперативно отреагировали на распространяемую информацию, назвав ее категорически ложной. Ведомство официально заявило, что распространяемый документ является фейковым и не имеет никакого отношения к реальным требованиям.

«Документ, который распространяют в соцсетях, является фейковым. Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе инспекции.

Откуда ноги растут

Появление фейка, вероятно, связано с реальной эпизоотической ситуацией в соседних регионах. В последнее время в Свердловской и Новосибирской областях действует карантин из-за вспышек пастереллеза — острой инфекционной болезни, поражающей крупный рогатый скот. В Омской области выявили ящур. В очагах заражения проводятся жесткие санитарные мероприятия, включая ограничение перемещения животных и их забой.

Однако ни о какой маркировке скота буквами латинского алфавита речь ни в одном официальном документе не идет. Специалисты призывают граждан доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.

Ранее сообщалось, что власти ответили на острые вопросы по теме массового забоя и сжигания скота.