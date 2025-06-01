Буллинг на работе: эксперт объяснил, кто часто становится жертвой

По словам эксперта, травля чаще всего начинается с инициативы формального или неформального лидера, который находит в сотруднике «отличительную черту», например, возраст, уровень компетенций или личные качества. Ключевое условие для продолжения буллинга – реакция жертвы.

«То есть он должен реагировать так, как планируют участники буллинга. Например, переживать из-за этого. Если человек реагирует на буллинг по-другому, не бурно и ярко, тогда, как правило, интерес буллинга у людей пропадает», — уточнил эксперт.

Особенно опасна ситуация, когда инициатором выступает непосредственный руководитель – в таких случаях к психологическому давлению добавляются финансовые санкции: снижение зарплаты или невыполнимые задания.

Эксперт отметил, что женские коллективы чаще практикуют психологический буллинг через бойкоты, сплетни и скрытые насмешки. Мужские – реже, но могут допускать физическое воздействие. Во всех случаях Лунюшин рекомендовал не демонстрировать уязвимость. В случае, если травля исходит от руководства, можно обратиться в трудовую инспекцию.

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