Бунт на биохимическом уровне: новые данные опровергают все, что мы знали о кормлении кошек

Зоологи Венского университета столкнулись с парадоксом: согласно изотопному анализу, шерсть домашних кошек демонстрирует сигналы, характерные для строгих вегетарианцев, а не для облигатных хищников. Об этом сообщает ЮФ .

Исследование стабильных изотопов углерода и азота в кератине шерсти и вибрисс кошек показало неожиданно низкий трофический уровень. Это противоречит базовым принципам изотопной экологии, где положение в пищевой цепи четко отражается в тканевом составе.

Ученые объясняют феномен исключительной метаболической эффективностью кошачьего организма. Высококачественный животный белок с оптимальным аминокислотным профилем напрямую, с минимальными изменениями, включается в синтез шерсти. Таким образом, изотопный состав корма почти не меняется, создавая иллюзию растительной диеты. Это не отменяет биологической потребности кошек в мясе, а лишь отражает уникальность их белкового обмена.

Для проверки гипотезы планируется анализ изотопов в других тканях — крови, мышцах и костях. Открытие ставит под вопрос точность изотопных методов в изучении рациона видов с крайне специализированным метаболизмом.

