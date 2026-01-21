Бунт против квартплаты: тарифы ЖКУ предложили считать по новой формуле

Группа депутатов Государственной думы РФ внесла предложение об ограничении роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Законодательная инициатива, представленная под руководством Леонида Слуцкого, предполагает установление предела повышения платежей на уровне инфляции, пишет KP.RU.

В пояснительной записке к документу указывается, что граждан беспокоит увеличение стоимости услуг ЖКХ, которое происходит дважды в год. Парламентарии отмечают, что при стагнации реальных доходов населения оплата коммунальных счетов становится для многих непосильной нагрузкой, что приводит к увеличению количества должников и обострению социальной напряженности.

Отдельно сообщается, что с 1 марта 2026 года в России действует единый срок оплаты коммунальных услуг — до 15 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Санкции за просрочку применяются не сразу, пеня начинает начисляться только с 31 дня и составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.

