Бунт против машин! Американцы массово бегут от ИИ в мир реальных увлечений

В США наблюдается рост интереса к аналоговым видам деятельности и устройствам на фоне усталости от цифровых технологий и искусственного интеллекта. Данная тенденция фиксируется в потребительском поведении, сообщает CNN, передает Лента.ру.

Сеть магазинов товаров для творчества Michael’s, управляющая более чем 1300 точками в Северной Америке, зафиксировала увеличение числа онлайн-запросов, связанных с «аналоговыми хобби», на 136% за последние полгода. По словам главного директора по мерчандайзингу компании Стейси Шивли, традиционное рукоделие стало для многих способом получить психологическую разгрузку.

Эксперты связывают этот тренд с желанием части общества снизить интенсивность взаимодействия с цифровой средой, включая соцсети и технологии на базе ИИ, в пользу тактильного опыта и офлайн-занятий.

