Занятия в школах на Камчатке отменены до конца недели

Школьникам Камчатской столицы продлили каникулы из-за угрозы стихии. Власти Петропавловска-Камчатского приняли решение не возобновлять учебный процесс до конца текущей недели в связи с экстремальными погодными условиями.

Согласно официальному заявлению городского управления образования, занятия отменены с 16 по 18 января включительно для всех учащихся — как первой, так и второй смены. Под запрет также попали кружки и секции в учреждениях дополнительного образования. Планируется, что образовательный процесс возобновится в обычном режиме только в понедельник, 19 января.

Метеорологическая ситуация на полуострове остается напряженной из-за воздействия череды глубоких циклонов, приносящих обильные осадки, шквалистый ветер и метели. Городские власти настоятельно рекомендуют детям и подросткам оставаться дома и избегать любых передвижений по городу без крайней необходимости.

