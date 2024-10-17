Business Insider подсчитал количество уничтоженных с начала СВО танков Leopard

С начала Армией России специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли не менее 40 танков Leopard, пишет издание Business Insider.

Как отмечают авторы материала, таким образом Москва развеяла миф о якобы необычайной защищенности и непобедимости указанной военной техники на поле боя.

«„Леопарды“ — это мощные, очень способные танки с тяжелой броней, но они не непобедимы. На самом деле, по некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 „Леопардов“…», — подсчитал Business Insider.

Ранее Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на 425 млн долларов.

ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.