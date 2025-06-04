Бутылка с загадочным посланием преодолела за восемь лет тысячи километров

Джози Лоу из Мичигана сделала необычную находку во время отдыха: бутылку с запиской, датированной 2018 годом. Послание содержало загадочную фразу, сообщает UPI.

Юная американка нашла бутылку во время семейного отдыха на острове Анна-Мария во Флориде. Внутри обнаружилась записка с фразой «Вы будете счастливы, раз нашли это». Также там был указан номер телефона. Мать девочки решила проверить послание и отправила СМС.

Семья удивилась: вскоре пришел ответ от 21-летней жительницы Гавайев, которая в 13 лет вместе с младшим братом отправила бутылку в плавание у берегов Оаху. Они признались, что вдохновились пиратскими историями в детстве и решили провести эксперимент.

Метеоролог Бобби Дескинс подтвердил, что океанские течения могли за восемь лет доставить бутылку с Гавайев до Флориды. Для семьи Лоу эта находка стала самым ярким впечатлением от отпуска.

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