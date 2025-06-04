Первая хрущевка Москвы «проглотила» жильца: мужчине потребовалась помощь

В столице мужчина резко провалился в образовавшуюся дыру в подъезде первой советской хрущевки, которую долгое время не могут расселить. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Инцидент случился в четырехэтажном доме по улице Гримау, 16. Мужчина провалился в образовавшуюся дыру в подъезде, получив ушибы головы и ссадины на руках. Ему потребовалась помощь.

В префектуре ЮЗАО журналистам подтвердили ЧП, а также уточнили, что аварийные работы уже начаты. Перекрытие будет восстановлено силами ГБУ Жилищник Академического района до 5 июня.

Отмечается, что дом на Гримау — исторически известный как первая экспериментальная хрущевка. Он был построен в 1957 году в квартале № 9 Новых Черемушек. Находится в программе реновации. По информации издания, место обитаемое, но должно было опустеть еще в конце 2024 года. Жильцы все еще ждут расселения.

Ранее сообщалось, что в заброшенном японском тоннеле под Южно-Сахалинском появилась загадочная «дыра в ад».