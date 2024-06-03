Бузова объяснила развратный костюм в День защиты детей любовью к Родине

Поющая ведущая Ольга Бузова принесла извинения за свой полуголый костюм, в котором она выступила на празднике в Уфе. Она напомнила, что все, что она делает, совершается «во благо Родины»

VK Fest в Уфе прошел ярко и масштабно, но оставил у многих вопросы. Не все оценили развратный костюм Бузовой, который был похож на кожаный купальник. Все произошло на День защиты детей, что еще больше возмутило сознательную часть граждан.

Сама певица проблемы не увидела. Она отметила, что на фесте стояло возрастное ограничение. Впрочем, извинения артистка все равно принесла тем, кого оскорбил ее сценический образ.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — заявила певица.

Бузова также подчеркнула, что уже семь лет выступает на фестивале с большим удовольствием. На каждый она подбирает новый образ, заботясь о номерах. Само мероприятие в Уфе не было приурочено к детскому празднику

Ранее стало известно, что ситуацией с откровенным образом Бузовой заинтересовался СК.