Бузова раскритиковала Ивлееву за слова о послании Путина

Поющая ведущая Ольга Бузова негативно оценила высказывание коллеги Анастасии Ивлеевой, которая была удивлена обращением российского президента. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

После скандальной вечеринки Ивлеева ищет способы восстановить карьеру. Ее идея провести тусовку в разгар СВО была раскритикована многими. Теперь блогер активно показывает свою пророссийскую позицию, как полагают поклонники, чтобы обелить репутацию. Однако и это удается Ивлеевой с трудом.

Недавно блондинка заявила, что впервые посмотрела послание Владимира Путина. Она положительно высказалась о его заявлениях, и призналась, что ей стало интересно следить за жизнью большой Родины. Эти слова вызвали негодование у Ольги Бузовой. По словам ведущей, «иногда лучше молчать».

«Ненормально жить в нашей стране и не смотреть то, что говорит президент. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня», – сказала Бузова.

По мнению певицы, ненормально, что взрослая 32-летняя женщина не интересуется, чем и как живет ее страна.

Ранее сообщалось, что Ивлеева задолжала кредиторам 24 млн рублей.