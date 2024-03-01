Бузова раскритиковала Ивлееву за слова о послании Путина
Фото: [t.me / byzovahouse]
Поющая ведущая Ольга Бузова негативно оценила высказывание коллеги Анастасии Ивлеевой, которая была удивлена обращением российского президента. Об этом сообщает издание «Утро.ру».
После скандальной вечеринки Ивлеева ищет способы восстановить карьеру. Ее идея провести тусовку в разгар СВО была раскритикована многими. Теперь блогер активно показывает свою пророссийскую позицию, как полагают поклонники, чтобы обелить репутацию. Однако и это удается Ивлеевой с трудом.
Недавно блондинка заявила, что впервые посмотрела послание Владимира Путина. Она положительно высказалась о его заявлениях, и призналась, что ей стало интересно следить за жизнью большой Родины. Эти слова вызвали негодование у Ольги Бузовой. По словам ведущей, «иногда лучше молчать».
«Ненормально жить в нашей стране и не смотреть то, что говорит президент. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня», – сказала Бузова.
По мнению певицы, ненормально, что взрослая 32-летняя женщина не интересуется, чем и как живет ее страна.
Ранее сообщалось, что Ивлеева задолжала кредиторам 24 млн рублей.