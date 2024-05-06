Бузова разревелась перед Давой во время шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова во время ведения шоу «Сокровища императора» на ТНТ не сдержала эмоций, когда перед ней оказался Давид Манукян. Об этом пишет KP.RU .

В шоу «Сокровища императора» звезды проходят интересные и сложные испытания ради приза в миллион юаней. Участником проекта стал Давид Манукян, бывший Ольги Бузовой. Сама певица стала ведущей. Недавно она решила при всех проверить, не свел ли блогер парную татуировку в виде символа бесконечности, которую они набили вместе. Как оказалось, все на месте. Давид так и отметил с более чем серьезным видом.

«Я не буду обсуждать эту тему. Давид, прекращай», — сказала Оля Бузова со слезами на глазах.

Поклонникам теперь лишь остается гадать, что между Бузовой и Давой на самом деле, и действительно ли их отношения безвозвратно разорваны.

Напомним, что блогер и ведущая расстались три года назад. На личном фронте у Бузовой, насколько известно, тишина: певица много работает. У Манукяна тем временем роман с певицей Мари Краймбрери.

Ранее сообщалось, что Бузова получила награду как лучшая ведущая года.