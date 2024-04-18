Певица Ольга Бузова получила приз «Лучшая телеведущая года»

Исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова была признана лучшей ведущей по версии читателей KP.RU . Она обогнала ряд других знаменитых участниц опроса издания.

Читателям интереснее всего наблюдать за жизнью активной ведущей и певицы Ольги Бузовой. Она работает практически всегда, вкладываясь в творчество и развитие поп-культуры страны. Несмотря на плотный график звезда заехала в редакцию КП за наградой «Лучшая телеведущая года». Все благодаря ее шоу «Звезды в Африке».

«Теперь у меня есть свой диплом! Ну помимо красного», — пошутила Ольга.

В прошлом году лучше ведущей признали Ираду Зейналову («Итоги недели»). Марина Кравец («Конфетка») стала третьей.

Напомним, «Новые звезды в Африке» Ольга Бузова вела вместе с юмористом Михаилом Галустяном. Она также запомнилась зрителям как ведущая «Дом-2», «Танцев», «Cosmopolitan. Видеоверсия» и других шоу. Помимо этого звезда продолжает карьеру поп-певицы и развивает свой бренд одежды.

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