«Быдлятина»: лидер «Пилота» и Джоан Стингрей жестко высказались о граффити фанатов Техника

В интервью РЕН ТВ Илья Черт, лидер группы «Пилот», выразил свое крайнее возмущение по поводу поведения поклонников рэпера Паши Техника, которые нанесли рисунки на стену, посвященную памяти Виктора Цоя на Арбате.

Информация о том, что фанаты Паши Техника нанесли рисунки на стену памяти Виктора Цоя, появилась 12 апреля. В настоящее время поклонники творчества лидера группы «Кино» привели городскую достопримечательность в первоначальный вид.

«Просто они лохи и неудачники по жизни. Им больше нечем обратить на себя внимание, поэтому они посягнули на то, что является святым для нескольких поколений. Все-таки Виктор Цой для многих святой символ», — скачал Черт.

По его мнению, это похоже на то, как если бы на дверях МХАТ или Мариинского театра кто-то написал баллончиком «быдлятина».

Лидер группы «Пилот» выразил сожаление по поводу родителей тех, кто создал граффити о Паше Технике, считая, что это их позорит.

Он подчеркнул, что Виктор Цой олицетворяет собой образец мужской доблести, в то время как Паша Техник представляет собой воплощение того, чем мужчина никогда не должен становиться. По его словам, то, что люди сделали из Паши Техника своего кумира, свидетельствует о том, что они «стремительно опускаются».

В свою очередь, в интервью телеканалу РЕН ТВ Джоанна Стингрей, близкая подруга Виктора Цоя и известная певица, выразила свое негодование по поводу действий поклонников Паши Техника, которые нанесли рисунки на стену памяти Цоя на Арбате. По словам Стингрей, это место является священным для всех поклонников рок-музыки.

«Это символ. Он был героем для стольких людей. Цой был добр ко всем, ко всем людям, ко всему живому на земле. Это просто отвратительно, что кто-то сделал такое», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что художники заклеили плакатами исписанную поклонниками рэпера стену на Арбате.