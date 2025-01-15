Был арестован ректор, зачисливший 30 иностранцев в нижегородский вуз ради премии

Московский районный суд Нижнего Новгорода выбрал меру пресечения для ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова, проходящего по делу о превышении должностных полномочий. Это передает корреспондент ТАСС с места событий.

По решению суда Игоря Воротникова отправили под стражу на два месяца, как и просило следствие. Ректора обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб от которых составил четыре миллиона рублей.

Было установлено, что Воротников, являясь высокопоставленным лицом вуза, зачислил 30 иностранных студентов, которые на самом деле не собирались обучаться. За счет этого ректор фиктивно увеличил показатели работы и незаслуженно получил премию. 14 января Воротникова задержали.

ТАСС сообщили, что нижегородского ректора могут привлечь к еще одной уголовной статье, относящейся к категории тяжких. Однако следователи пока решают вопрос о возбуждении еще одного дела и не раскрывают конкретных обвинений.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве генерала Кириллова в Москве произошел новый поворот: следователи нашли еще двух фигурантов.