«Был на верном пути»: каким запомнился публике блогер Дядя Слава

В возрасте 56 лет скончался блогер, стример Станислав Андреев, более известный под псевдонимом «Дядя Слава». Эта информация была размещена в его соцсетях.

Отмечается, что причиной смерти стала онкология, из-за которой ютубер сталкивался с жуткими болями. Однако, отметил в посте сын знаменитости, это не помутило его разум. Дяде Славе до последней минуты удавалось оставаться позитивным и смеяться над шутками. Даже из жизни он ушел «с улыбкой на лице».

Блогер, спортсмен, пенсионер

Ввиду того, что блогерская деятельность Дяди Славы или, как он сам себя называл, Деда, не была связана напрямую с его личной жизнью, достоверно о нем мало что известно.

Сам стример рассказывал, что кроме блога больше ничем не занимается и находится на пенсии. Также, по его словам, он пережил две клинические смерти. Достоверно известно и то, что Андреев в молодости сидел в тюрьме, а его физическая форма как бы намекает на то, что он увлекался еще и спортом.

Дядя Слава отличался активной гражданской позицией, он поддерживал бойцов СВО, а деньги, которые удавалось собрать в ходе прямых эфиров, перечислял на нужды фронта.

Фото: [ freepik.com ]

Был на правильном пути

Среди поклонников творчества Дяди Славы были не только его ровесники, но и патриотично настроенная молодежь. Для них новость об уходе блогера стала настоящим ударом.

«Не знаю, что теперь будет с блогом, как он будет развиваться дальше. Конечно, без Дяди Славы, его экспертизы будет совсем не то. Ужасно жаль», — рассказал один из подписчиков Артем Г. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сергей Р., еще один поклонник деятельности Станислава Андреева, отметил, что реакция жителей Украины на его смерть дает гораздо более красноречивую оценку произошедшему, чем любые слова.

«Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал помогать нашей армии, вести свою блогерскую деятельность и информационную войну против наших врагов. И то, что сейчас украинцы ликуют, пишут гадости в комментариях, лишь доказывает, что Дядя Слава был на правильном пути», — подчеркнул собеседник.

Ранее блогер Дядя Слава обратился к звездам, покинувшим Россию.