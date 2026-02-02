Была на грани: в Подольске «ангел-хранитель» вырвал ослабленную птицу из лап смерти

В Подольске произошел трогательный случай, напомнивший о важности милосердия к природе. Как сообщает REGIONS , во время прогулки житель городского округа обнаружил на снегу обессиленного снегиря, практически не подававшего признаков жизни.

Случайная встреча человека и несчастной птицы растрогала многих, особенного самого героя истории. Неравнодушный мужчина не смог пройти мимо и забрал птицу домой, чтобы оказать помощь.

«Подобрал снегирика. Сидит, бедный, из клюва кровь идет. Надо отогреть его», — прокомментировал свой поступок подольчанин на видео, которое быстро распространилось в местных телеграм-каналах.

После публикации поста в соцсетях, пользователей всерьез беспокоила судьба пернатого. Позже спаситель вышел на связь и успокоил общественность: птица благополучно отогрелась, пришла в себя и была выпущена на свободу.

Орнитолог Михаил Рыбаков пояснил REGIONS правильный алгоритм действий в подобных ситуациях. Эксперт подтвердил, что первым и главным шагом является согревание ослабленного существа. По его словам, поможет грелка. После того как птица придет в себя, ее следует напоить сладкой водой и предложить кашу из перемолотого зерна. Затем необходимо осмотреть ее на предмет травм и, по возможности, показать ветеринарному врачу-орнитологу.

