Узнали по рябине: старинная примета обернулась нашествием редких птиц в Балашихе

Жители Балашихи стали свидетелями необычной картины: лесные птицы, которых летом редко встретишь в черте города, массово появились во дворах и на улицах. Яркие стаи свиристелей, дрозды-рябинники и даже редкие черные дрозды покинули свои привычные места обитания и вышли «в люди». Причиной такого нашествия стали аномальные морозы, заставившие пернатых искать пропитание поближе к человеческому жилью. Об этом пишет REGIONS .

Это явление подтверждает старинную народную примету: обильный урожай рябины, который наблюдался в Подмосковье прошлым летом, часто предвещает суровую зиму. Теперь птицы активно склевывают оставшиеся на деревьях ягоды. Жители делятся в соцсетях фотографиями и наблюдениями, восхищаясь красотой крылатых.

«Сегодня стая свиристелей прилетела полакомиться ягодами бирючины. Осторожные птицы. Пришлось снимать из окна, потому что на любые попытки открыть дверь и выйти на улицу стая реагировала мгновенно и срывалась с места. Но через некоторое время возвращалась, поэтому несколько относительно годных снимков сделать удалось», — рассказывает житель Балашихи Антон Рукин.

В комментариях многие выражают тревогу за популяцию птиц, опасаясь, что сильные холода могут ее сократить. Биолог Екатерина Авсеева пояснила, что для видов, питающихся в основном растительной пищей, характерные для региона морозы не являются критической угрозой при наличии корма. По ее словам, при обилии растительного корма температурный минус, характерный для данной местности, не представляет угрозы для выживания.

При этом водоплавающие и некоторые другие птицы редко едят ягоды и нуждаются в дополнительной помощи. Биолог рекомендует подкармливать пернатых специализированными кормами, нежареными семечками, несоленым салом, крупой или несолеными орехами. Таким образом, горожане могут не только наблюдать за редкими гостями, но и помочь им пережить сложный период.

