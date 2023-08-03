«Была надежда, что справится»: друзья и коллеги Мирошниченко рассказали о последних годах жизни артистки

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа в возрасте 81 года. Об этом следует из сообщения на сайте школы-студии МХАТ.

Мирошниченко была госпитализирована еще 30 июля. Она почувствовала недомогание, а уже в больнице врачи диагностировали грипп в тяжелой форме и перевели актрису в реанимацию.

1 августа сотрудники больницы оценили состояние Мирошниченко как крайне тяжелое. Любимицу публики ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. По данным «Известий», во время пребывания в коме у артистки остановилось сердце, однако ее удалось спасти. Утром 3 августа Мирошниченко умерла, не приходя в сознание.

Прощание с актрисой пройдет 7 августа. Друзья и коллеги Мирошниченко считают ее очень добрым и хорошим человеком. Они рассказали о совместной работе с артисткой и ее последних годах жизни.

«Для меня это удар сильный»

Актриса Лариса Лужина одно время очень близко общалась с Мирошниченко. Как рассказала она «Известиям», они играли в одних концертах.

«Мы с ней практически одногодки, поэтому для меня это удар сильный. Я очень соболезную, что она ушла. Это потеря просто, тем более что она еще могла бы поработать и много принести радости своим и зрителям, и слушателям», — заявила Лужина.

Она также добавила, что Мирошниченко была очень активным и энергичным человеком, делала для окружающих много добра.

Фото: [ Евгения Новоженина/©РИА Новости ]

«Она так справлялась!»

Российская актриса и юмористка Клара Новикова в беседе с «Газетой.Ru» назвала известие о смерти актрисы очень «печальным». Артистка заявила, что надеялась на то, что Мирошниченко победит болезнь.

«Для меня это очень печальное известие, потому что мы и знакомы были, и определенные отношения, просто человеческие. Мы не были подругами никогда. Но мне очень жаль, что это произошло. <…> Я знала, что она в больнице, я знала, что совсем нехорошо, но все равно была надежда, как всегда, что справится. Она так справлялась со своей актерской жизнью, со своей женской жизнью. Она так справлялась!» — сказала Новикова.

Юмористка также предположила, что в последние годы жизни Мирошниченко было «немного одиноко».

«Тяжелое известие»

Актер Евгений Дятлов в свою очередь назвал РБК артистку ярким и жизнерадостным человеком. По его словам, смерть Мирошниченко — «тяжелое известие».

«У нас были общие концерты. Прекрасный человек, очень добрая, душевная, теплая», — заявил Дятлов.

Ранее сообщалось, что актриса Ольга Шувалова попала в больницу после попытки суицида.