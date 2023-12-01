«Были очень добры ко мне»: психолог раскрыла, почему израильтяне ведут себя странно после плена у ХАМАС

За период временного прекращения огня между ХАМАС и Израилем произошло семь обменов заложниками. Всего было отпущено более 70 израильских женщин и детей, а также около 30 граждан других стран. Во время последнего обмена вернулись шестеро, сообщают СМИ.

Многие освобожденные сразу дали интервью о том, как содержались в плену. Как ни странно, большинство утверждает, что за ними ухаживали, их не били, не насиловали, кормили, лечили.

«Люди были очень хорошие. Были очень добры ко мне. Хорошая еда, доброта, все было хорошо», — так описала почти два месяца пребывания в плену освобожденная молодая израильтянка Миа Шем, видео с которой обнародовало ХАМАС.

Некоторые считают, что эти несчастные люди еще не пришли в себя после контакта с террористами, буквально вернувшись с того света, и поэтому не могут адекватно реагировать на происходящее. Однако позитивным отзывам бывших пленных есть четкое объяснение.

«В психологии есть такое понятие, как «стокгольмский синдром». Это когда невинная жертва начинает симпатизировать преступнику, становясь на одну с ним сторону. Если он ее мучает и пытает, то жертва считает, что сама виновата, если же относится хорошо, то оправдывает любые его действия. Думаю, именно это и происходит сейчас с освобожденными израильскими заложниками», — высказала свою точку зрения интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Елена Михайлова.

Она отметила, что так проявляет себя защитная реакция психики. Потерпевшие пытаются отождествлять себя с теми, кто их захватил. Это дает им больший шанс выжить. Иногда бывает, что при штурме они даже ведут себя агрессивно по отношению к спасителям, не желая расставаться с теми, кто их держит. А потом нередко выступают в суде в защиту террористов.

«Это одно из проявлений посттравматического синдрома, возникающего из-за сильных эмоциональных переживаний. Такая патологическая связь и зависимость разрывается только в ходе длительной работы с психотерапевтом или психиатром», — отметила эксперт.

В перечне психиатрических диагнозов стокгольмский синдром не значится.

«Это нормальная реакция психики на ненормальные внешние обстоятельства», — резюмировала психолог.

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