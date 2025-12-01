«Были в шоке»: родители жениха узнали о «шведской семье» невесты и сбежали с праздника

Жительница США поделилась на популярной платформе Reddit шокирующей историей о ссоре с женихом. Причина конфликта оказалась необычной — нестандартная сексуальная жизнь ее родителей.

Девушка воспитывалась не только отцом и матерью, но и женщиной по имени Роуз. Ее родители и Роуз много лет назад создали так называемую «шведскую семью», где все трое поддерживали близкие отношения.

Когда автор начала встречаться со своим женихом, она честно рассказала ему о своем необычном детстве. Молодой человек отнесся к этому спокойно и сообщил, что его родители тоже не будут возражать.

Конфликт разгорелся в День Благодарения, когда родители жениха приехали в гости. По словам девушки, она ненадолго вышла на кухню, а вернувшись, заметила напряженную атмосферу за столом.

Гости вели себя скованно, а вскоре после обеда родители жениха собрали вещи и уехали в отель, отказавшись оставаться на десерт.

Мама автора позже объяснила, что произошло. Оказалось, во время отсутствия дочери Роуз невзначай рассказала гостям о своей роли в их семье. Родители жениха были поражены услышанным и не смогли скрыть своего шока. Выяснилось, что сын вообще ничего не рассказал им о необычной ситуации в семье невесты.

Этот инцидент привел к ссоре между влюбленными. Жених обвинил невесту в том, что она не подготовила его родителей к такой информации. Девушка же считает, что он сам должен был заранее поговорить с семьей. Сейчас пара пытается разобраться в отношениях, но будущее свадьбы остается под вопросом.

