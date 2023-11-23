«Было не больно»: снайперская пуля попала в голову штурмовика, но он выжил

На передовой случаются разные чудеса. В бою иногда кажется, что солдат хранят высшие силы — иначе удивительную удачу не объяснить. Об одном таком случае нам рассказал мобилизованный боец Сергей Т.

У Сергея оказались камни в почках — сейчас он находится в госпитале. Там наш собеседник встретился с бойцом подразделения «Шторм Z», у которого было ранение головы. История о том, как штурмовик выжил, распространилась по всему госпиталю.

«Тот парень отправился в бой без каски, просто в шапке. Украинский снайпер взял его на мушку и выстрелил. Пуля попала в голову, но лишь чиркнула справа по лбу. У него шапка слетела, а пуля прошла по касательной. Зрение у бойца после этого сильно испортилось, но главное, остался живой», — поделился Сергей с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Интересно, что на тот момент «штормовец» даже не успел понять, что произошло. Он не попросил о помощи и пошел дальше.

«Он рассказывал, что лишь заметил, что шапка слетела и кровь пошла. По его словам, было даже не больно. Это фантастическое везение», — подчеркнул Сергей.

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