«Было очень страшно»: Катя Лель рассказала о встрече с пришельцами

Мексиканский уфолог Хайме Мауссан продемонстрировал в парламенте страны две древние мумии, сообщает газета EL Pais. Он утверждает, что находки — это останки пришельцев. Свои слова ученый подтвердил под присягой. Тела трехпалых беззубых мумий передали для исследования в мексиканский Национальный автономный университет.

Фото: [ Социальные сети ]

Катя Лель, исполнительница главного хита 90-х «Джага-джага», заявила, что контактировала с пришельцами еще в детстве. Более того, они похитили ее зубы. Однако, по словам артистки, боятся пришельцев не стоит.

«Было очень страшно, но бояться не нужно, они наши создатели и помогают нам. Время осознания пришло», — отметила певица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На вопрос нашего корреспондента, готова ли она снова встретиться с создателями или даже улететь с ними, звезда ответила:

«Улететь можно, но только с возвращением», — сказала Лель.

По словам мексиканского уфолога, нашли останки в Перу, а их возраст превышает тысячу лет. Также он заявил, что экспертизе не удалось расшифровать около 30 процентов генетического кода мумий, что якобы подтверждает их внеземное происхождение.

Пока мир ждет подтверждения слов уфолога, Лель по-прежнему надеется на встречу с инопланетянами.

Ранее уфолог Сенькин объяснил, зачем США исследуют тела пришельцев.