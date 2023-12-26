Было похоже на ядерный гриб: очевидцы выложили в сеть момент атаки ВСУ на порт Феодосии

Украинские военные под утро вторника, 26 декабря, совершили атаку в районе курортной Феодосии. Как сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов, удар был нанесен в район морпорта.

Отмечается, что после атаки в акватории начался пожар. Через некоторое время экстренными службами пламя было локализовано.

Местные жители выложили в местных пабликах фото и видео взрыва в морпорту. По их словам, огненный столб осветил всю акваторию и был похож на ядерный гроб. Грохот от взрыва слышали даже на окраинах Феодосии.

Фото: [ скриншот с видео ]

Ранее сообщалось, что территория порта оцеплена, живущие рядом жители будут временно отселены.