«Быть в тренде»: группа «Тутси» — о распаде, воссоединении, планах, новых хитах и покорении TikTok

Середину 2000-х молодые россияне провели под хиты «Горький шоколад» и «Самый, самый», однако распад группы «Тутси» в 2012 году стал ударом для всех поклонников. Перерыв в творчестве коллектива был длительным, но в 2019-м Ирина Ортман, Мария Вебер, Олеся Ярославская и Наталья Ростова заявили о своем триумфальном возвращении.

Исполнительницы начали вести активную творческую деятельность: давать концерты и появляться на телевидении, выпускать новые песни, последняя из которых — «Не святая» датируется октябрем 2023-го. Чего же ожидать фанатам дальше — «Тутси» рассказали в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Стали старше и мудрее»

— Вы сошлись спустя много лет. Виктор Дробыш ранее говорил, что причиной распада в прошлом стали конфликты внутри группы. Сейчас они уже улажены? Какова атмосфера в коллективе?

— Как и в любом коллективе, возникают разные ситуации. Самое главное, как к этому подходить и как разрешать эти конфликты. Наш перерыв в работе длился всего 7 лет, но самой группе в следующем году исполнится уже 20 лет. Сейчас у нас с девочками более зрелые отношения, мы все стали старше и мудрее. Сегодня наша группа находится в прекрасной атмосфере и здоровом состоянии.

— Общаетесь с поклонниками? Как они реагируют, ходят на концерты? Тепло ли встречают? Есть ли среди них представители нынешнего поколения?

— Конечно, мы общаемся с поклонниками! Мы их очень любим! Они же самая важная и необходимая обратная связь для нашего творчества и любых начинаний. Общаемся чаще всего в социальных сетях, а когда у нас выступления, к нам приходят даже самые давние и преданные поклонники, еще со времен «Фабрики». Есть те, кто с нами на протяжении 20 лет, и, конечно, они уже в числе наших друзей.

— Как считаете, творчество тоже стало более взрослым? Произведения музыкантов развиваются вместе с ними.

— Безусловно, мы повзрослели. Как и полагается. Изменились и наши музыкальные предпочтения. Мы стремимся быть в тренде, экспериментируем с большим энтузиазмом. При этом стараемся выдержать стилистику тех песен, за которую нас полюбили.

Фото: [ Национальная музыкальная корпорация ]

Все в секрете

— Расскажите о песне «Не святая». Как она создавалась?

— Песня «Не святая» появилась в нашем репертуаре абсолютно спонтанно. Как только мы ее услышали, Леся Ярославская была первой, кто сказала, что это наша песня, она нам срочно нужна. В офисе был Виктор Яковлевич Дробыш, мы пошли к нему все вместе и сказали, что хотим, непременно, чтобы эта песня была наша. Писали мы произведение вместе. «Не святая» — очень модный трек, абсолютно непохожий на предыдущие.

— Да, действительно. Более того, «Не святая» содержит фразы, имеющие перспективы стать звуком для TikTok или «VK-клипов». Это средство продвижения вывело в топы упоминаний десятки артистов. Не планируете покорять такие площадки?

— Мы всегда за, если песня заходит в Сети. Здорово, если она полюбится, и люди захотят снимать прикольные видео под нее.

— Какие дальнейшие творческие планы?

— Мы приступили к записи новой песни. Но пока все держим в секрете. Следите за нами в соцсетях. А еще приходите на наши концерты. Ждем вас в ноябре в Ярославле и Курске.

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