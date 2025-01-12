Бытовочный городок горит на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы поздно вечером в субботу, 11 января, загорелся бытовочный городок, передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. По предварительным данным, есть угроза дальнейшего распространения огня.

Возгорание произошло в здании по адресу Чичерский проезд, 23. В этом месте находится небольшой комплекс, состоящий из двухуровневых модульных зданий.

«Начался пожар, полыхало заметно. Сейчас там не должно быть людей, но пока по пострадавшим ничего не известно», — рассказал источник РЕН ТВ.

Ориентировочная площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Сейчас на месте огнеборцы пытаются справиться с пламенем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заключили под стражу мужчину, который поджег дом с бывшей женой внутри.