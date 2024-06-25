Бытовой конфликт стал причиной стрельбы в кемеровском кафе на Красном озере

Полиция Кузбасса выяснила личности участников драки со стрельбой и узнала, из-за чего стороны вступили в ожесточенный конфликт. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо».

Популярное кафе на Красном озере наполнилось криками и звуками стрельбы. 47-летняя женщина сообщила об этом полиции в 00:15 по местному времени. Силовики оперативно прибыли на место и разобрались в ситуации. Оказалось, что участники инцидента поссорились на бытовой почве и не совладали с эмоциями.

Полиция Кузбасса уточнила, что стрелком оказался 26-летний парень. Он успел попасть из травматического пистолета по двум оппонентам. Его задержали.

Пока по ситуации проводят тщательную проверку. После этого примут решение о возбуждении уголовного дела. Полагают, что обстоятельства позволят подвести это к ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальная мера наказания по этому статье — семь лет лишения свободы.

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