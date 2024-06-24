Зарезанный в Дагестане террористами священник пытался помешать сжечь икону

Родные зарезанного в Дагестане священника рассказали, что он пытался противостоять боевикам и защищал икону от сожжения. Семья считает, что служитель являлся главной целью преступников. Таким мнением родные жертвы поделились в беседе с KP.RU .

Николая Котельникова, православного священника, зарезали террористы. Семья готовится к похоронам. Зять погибшего Петр Гриценко, благочинный, находящийся в зоне СВО, прокомментировал трагедию.

«Его духовником был отец Петр Сухоносов, тоже закончивший жизнь мученической смертью на Кавказе. Отец Петр был духовником всей нашей семьи», — говорит отец Петр Гриценко.

Действия боевиков с Сухоносовым отличались жестокостью. В 90-е они пытались похитить священника, но его отбили неравнодушные горожанки. В 1999 году попытка похищения уже увенчалась успехом. При этом террористы забрали Сухоносова прямо из храма на глазах прихожан. Полагают, что мужчину замучили до смерти. Однако тела и останков в целом так и не нашли.

Николай Котельников посвятил духовенству всю свою жизнь, воспитывал троих дочерей. В Дербенте он активно помогал налаживать отношения между разными диаспорами. В городе даже открыли памятник, где изображены раввин, батюшка и мулла. Настолько открытый, известный в религиозных кругах человек мог быть целью террористов. Вдобавок к этому их могло раздражать, что в семье священника есть азербайджанцы, принявшие православие.

Свидетелем жестокого убийства священника стала его жена, Валентина.

«На ее глазах убили батюшку. Она убежала к соседям, потом долго там сидела. Он до самого утра пролежал там, где его убили. Он пытался помешать боевикам сжечь икону и его убили», — рассказывают собеседники.

26 июня пройдут похороны отважного священника из Дербента.

Напомним, что боевики с оружием ворвались в синагогу и православный храм, устроили стрельбу и пожар. Позже их перехватили силовики, но террористы оказали сопротивление. В итоге погибли правоохранители и мирные жители.

Ранее Минздрав Дагестана раскрыл число погибших в ходе теракта.