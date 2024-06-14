Бывают и хорошие, и плохие дни: Кейт Миддлтон – о продвижении в борьбе с раком

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о том, как проходит ее борьба с онкологией. Об этом в пятницу, 14 июня, пишет РИА Новости , ссылаясь на слова самой принцессы.

Так, по данным издания, Миддлтон в своем заявлении рассказала о значительном продвижении в борьбе с раком. По словам принцессы, она добивается значительного прогресса, но как у любого, кто проходит процедуры химиотерапии, бывают и хорошие дни, и плохие.

Также принцесса Уэльская отметила, что в ближайшие выходные планирует посетить парад по случаю Дня рождения короля, а также принять участие в других мероприятиях этим летом, но пока не сообщается, в каких.