Бывают и хорошие, и плохие дни: Кейт Миддлтон – о продвижении в борьбе с раком
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о том, как проходит ее борьба с онкологией. Об этом в пятницу, 14 июня, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова самой принцессы.
Так, по данным издания, Миддлтон в своем заявлении рассказала о значительном продвижении в борьбе с раком. По словам принцессы, она добивается значительного прогресса, но как у любого, кто проходит процедуры химиотерапии, бывают и хорошие дни, и плохие.
Также принцесса Уэльская отметила, что в ближайшие выходные планирует посетить парад по случаю Дня рождения короля, а также принять участие в других мероприятиях этим летом, но пока не сообщается, в каких.