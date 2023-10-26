«Бывают проблемы со здоровьем»: юрист раскритиковала идею Госдумы ограничить выдачу маткапитала по возрасту

Депутаты Госдумы предложили ограничить выдачу маткапитала на первенца по возрасту матери. Инициатива подразумевает выплаты только в случае, если женщина родила до 25 или 30 лет.

Юрист Алла Георгиева идею парламентариев раскритиковала и заявила, что она нарушает нормы, прописанные в Конституции РФ.

«В Конституции закреплено, что она имеет высшую юридическую силу, и законы или нормативные акты, принимаемые в России, не должны ей противоречить. Из этого вытекает, что все должны быть равны перед законом, независимо от пола, имущественного положения, места жительства и так далее», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Каждый человек, добавила эксперт, одинаково имеет право на частную собственность, тогда как средства маткапитала могут быть потрачены на приобретение жилья, строительство дома, оплату части ипотеки.

«Нововведение носит дискриминационный характер. Депутаты Госдумы, предлагающие такой проект, лучше обратились бы к статистике рождаемости, в том числе не первенцев. Чаще всего детей рожают как раз женщины после 30 лет. В возрасте 25-30 лет многие только становятся на ноги — учатся, начинают бизнес. А бывают проблемы со здоровьем, и кто-то не может завести ребенка до 30 лет, но хотел бы. Получается, законопроект лишает их права на поддержку от государства. Тогда как материнство и детство, а также семья должны быть под защитой государства — это тоже указано в Конституции», — напомнила Георгиева.

По мнению юриста, куда правильнее было бы наоборот поощрять тех, кто рожает до 25-30 лет, а не ущемлять остальных. Такой подход и стимулировал бы рождаемость, и не задевал бы отдельные категории женщин.

«Конечно, чем раньше женщина рожает, тем лучше и для ее здоровья, и для детей. Я бы все-таки поощряла разными суммами тех, кто рожает до 25-30, и другой — всех остальных. Также можно поощрить молодых мам дополнительными выплатами к уже существующему маткапиталу или помогать им с улучшением жилищных условий», — предложила собеседница.

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