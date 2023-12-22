Бывшая героиня «Битвы экстрасенсов» получила штраф за дискредитацию ВС России

Блогер распространяла неправомерную и несоответствующую действительности информацию о российской армии.

Сообщается, что подсудимая живет в Евпатории и являлась участницей шоу «Битва экстрасенсов». ФИО подсудимой в суде не назвали.

Было установлено, что женщина разместила в социальных сетях сведения, дискредитирующие ВС России. Ее также обвинили в демонстрации некой запрещенной атрибутики. Сама подсудимая не отрицала своей вины, пишет РИА Новости.

Суд назначил нарушительнице штраф в размере 30 тысяч рублей за публикацию ложных сведений и еще две тысячи рублей за запретные изображения. Таким образом жительница Крыма должна выплатить 32 тыс. рублей за правонарушения.

Ранее сообщалось, что на Украине уничтожили местных офицеров и инструкторов НАТО.