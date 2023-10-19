«Бывшая получше готовила»: психолог объяснила, как не стать жертвой чужих манипуляций

Любому человеку неприятно внезапно обнаружить, что он стал жертвой чужих манипуляций. Кроме обиды возникают чувства растерянности и недоумения, ведь раз манипуляцию не удалость распознать, значит, человек подчинился чьей-то злой воле.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала, как вывести манипуляторов на чистую воду.

«Манипуляторы заставляют нас делать то, чего мы не хотим. Самая распространенная манипуляция — игра на чувстве вины. Мы постоянно чувствуем себя рядом с человеком виноватыми, неполноценными, не оправдавшими ожидания», — рассказала психолог.

Самый простой способ понять, что вами манипулируют — это прислушаться к своим чувствам, посоветовала эксперт.

«Когда вами манипулируют, вы чувствуете внутри себя сопротивление. Тут очень важно поверить себе и решительно пресечь чужую манипуляцию», — подчеркнула Токарева.

Легкой добычей манипуляторов становятся люди, которые в себе не уверены, мягкие, ведомые, продолжила эксперт. Манипуляторы отлично чувствуют, на какие ваши болевые точки надавить, чтобы получить желаемое, пояснила психолог.

«Чаще всего человеком руководит страх потерять своего партнера, и поэтому он позволяет буквально вытирать о себя ноги. Манипулятор может давать двойные сигналы: с одной стороны «Я тебя люблю», а с другой — «Заслужи мою любовь». Женщине говорят, например, что она очень хорошая, но вот бывшая получше готовила», — привела пример собеседница.

По ее словам, манипуляторами люди становятся еще в детстве, когда видят, как любимая мама в ситуациях, когда все идет не по ее задумке, начинает хвататься за сердце.

«Ребенок этому тихонечко учится. То есть он начинает нести ответственность за чувства другого человека, и дальше он также учится манипулировать. А потом начинает перекладывать свои проблемы на вас, и вы сами не замечаете, как становитесь кругом виноватыми», — заявила Токарева.

Главный маркер манипуляций — это ваше дискомфортное состояние при видимом благополучии, уверена психолог. Не обманывайте себя, если вам кажется — вам не кажется, учитесь отстаивать себя и свои границы, заключила собеседница издания.

Ранее психолог рассказала, почему мужчины не хотят жениться.