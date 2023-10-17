«Их все время заставляют»: стало известно, почему мужчины не хотят жениться

Каждая девушка мечтает выйти замуж и жить со своим избранником долго и счастливо. А мужчины думают, что брак — это пережиток прошлого. Представительницы прекрасного пола воспринимают такое мнение крайне негативно.

Так как женщине заполучить заветное кольцо? Об этом нам рассказала психолог Полина Токарева. По ее мнению, иногда виноваты сами девушки, потому что давят на своих избранников.

«Каждый случай уникален, но, как правило, мужчина бежит от того, что ему агрессивно навязывают. Когда женщина очень сильно хочет, цепляется, начинает давить, раздражаться по этому поводу, мужчина начинает давать заднюю», — заявила Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Мужчина, по ее словам, чувствует давление с самого детства.

«Его сначала заставляют мама или бабушка, потом учительницы в школе, преподаватели в институте. Когда женщина тоже начинает давить относительно брака, у мужчины формируется этот стереотип, и он начинает вредничать и избегать официального союза», — пояснила Токарева.

Кроме того, браки уже не такие, как еще несколько десятилетий назад, отметила психолог.

«Люди редко проживают вместе всю жизнь. Мы меняем партнеров по нескольку раз, а кто-то по нескольку десятков раз. Конечно, женщины хотят себя юридически обезопасить, но есть мужчины, которых пугают ответственность и обязательства», — добавила специалист.

Если мужчина категорически отказывается идти в ЗАГС, то стоит подумать, а нужен ли такой спутник жизни, ведь уверенность друг в друге — это то, что люди зачастую ищут в браке, заключила собеседница издания.

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