Бывшая прихожанка «Нового Завета» рассказала, как отдавала деньги пятидесятникам

Бывшая прихожанка «Нового Завета» рассказала, как за несколько лет отдала пятидесятникам несколько миллионов, сообщил properm.ru. Девушка призналась, что теперь жалеет о времени пребывания в составе организации.

Девушка рассказала, как попала в ряды «Нового Завета». Она поступила в учебное заведение и начала общаться с приятными молодыми людьми, которые вели себя не так, как другие сверстники. Они не страдали вредными привычками, были приятными в общении.

«Туда довольно-таки легко попасть, а вот освободиться — почти невозможно», — рассказала девушка, которая не захотела раскрывать своего имени.

Девушку пригласили в «Новый Завет», где с ней начал общаться один из участников сообщества. Собеседница предполагает, что у него была задача — вовлечь ее «Новый Завет». Со временем девушка обратила внимание, что многие участники — это люди, которые ранее страдали от каких-либо вредных привычек.

Девушка рассказала, что все члены группы должны платить организации 10% от заработанной за месяц суммы.

«Но в реальности потом выходит, что ты себе оставляешь 10%, а в церковь уходит все остальное. И поскольку ты все обязан духовнику рассказывать, то пасторы точно знают, сколько ты получаешь, какое имущество у тебя есть, сколько денег на счете в банке», — рассказала собеседница Properm.ru.

Кроме того, все пятидесятники должны содействовать в развитии общины в зависимости от ситуации. Можно и полы мыть, и крышу ремонтировать при необходимости. Девушка отметила, что теперь жалеет о своем участии в организации. Выйти ей помогли родители и молодой человек, которые первое время буквально удерживали ее силой. Потом показали в цифрах, сколько она отдала денег.

«По несколько десятков тысяч месяц я им отправляла, давала наличными. Плюс на конференции, плюс свое личное время, плюс потерянный год учебы», — отметила девушка.

Ранее сообщалось, что в полиции Сургута высказали мнение, что представители «Русской общины» дискредитируют правоохранителей.