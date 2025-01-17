SHOT: двух мошенников, которые развели Ларису Долину, обязали вернуть певице 69 млн

Речь идет, как сообщают журналисты, о 43-летнем Дмитрии Леонтьеве из Йошкар-Олы и 20-летнем Андрее Основе родом из города Тольятти. Как стало известно, их двоих обязали вернуть Долиной похищенные мошенническим способом 69 млн рублей.

Но и это не все: в масштабной афере по обману и лишению артистки собственной квартиры принимали участие девять россиян. Леонтьев и Основа были лишь основными, кто отвечал за процесс: в частности, за банковские карты для переводов, «симки» для переговоров.

Также указанные лица обналичивали свой гонорар. Теперь же в пользу певицы с двух основных участников взыщут 69 млн рублей, дело по-прежнему контролирует прокуратура Москвы. Ранее также сообщалось, что под угрозой оказалось очередное имущество Долиной.