Бывшая солистка «ВИА Гры» Меганская поборется за сердце звезды «Битвы экстрасенсов»

Певица Ольга Меганская поучаствует в проекте «Невеста. Экстра любовь», где будут бороться за сердце Константина Гецати из «Битвы экстрасенсов». Об этом узнал StarHit.ru.

Шоу проведут в Марокко. 16 девушек будут бороться за любовь Гецати. Среди участниц, как оказалось, будет бывшая солистка группы «ВИА Гры» Ольга Меганская. Ей уже удалось пообщаться с экстрасенсом. По итогу встречи мужчина убедился, что девушка реально хочет найти свою любовь.

Проект запустят 23 марта на канале ТНТ.

Как напоминает «Газета.ру», Меганская была солисткой известной поп-группы в 2018 году, заняв место Миши Романовой. В составе коллектива девушка была три года, а позже начала сольную карьеру.

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