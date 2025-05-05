Бывшая структура IKEA получила рассрочку на погашение долга перед государством

Арбитражный суд Подмосковья удовлетворил ходатайство ООО «Торг», ранее входившего в структуру IKEA, о предоставлении рассрочки на 32 месяца для погашения задолженности перед государством в размере около 9,3 млрд руб. Данное решение было принято по иску Федеральной налоговой службы (ФНС), передает РИА Новости.

В судебном определении указано, что «Торгу» предоставляется рассрочка исполнения решения арбитражного суда, учитывая постановление апелляционной инстанции, сроком на 32 месяца с ежемесячными выплатами в размере 289 435 500 руб., что в общей сложности составляет 9 261 936 000 руб. Таким образом, полное погашение долга ООО «Торг» запланировано на 2028 год.

В постановлении суда также отмечается необходимость заключения договора залога имущества для получения рассрочки, однако конкретный вид имущества, подлежащего залогу, не уточняется.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Московской области, рассмотрев иск ФНС, признал незаконным перевод «Торгом» свыше 12,9 млрд руб. в адрес ирландской компании Fami Limited, связанной с IKEA.

Суд постановил взыскать эту сумму с «Торга» в пользу государства. Впоследствии, в декабре, ФНС отказалась от части иска на сумму около 3,7 млрд руб., а «Торг» признал оставшиеся требования в размере около 9,3 млрд руб.

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