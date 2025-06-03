Бывшая жена осужденного экс-замминистра обороны вернула девичью фамилию

Экс-супруга бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана вернула фамилию Захарова, свою девичью. РИА Новости сообщило об изменениях, внесенных в данные ее индивидуального предпринимательства.

Указывается, что Захаровой принадлежит доля в размере одной трети в капитале компании «Частные технологии», специализирующейся на рекламных услугах. Помимо этого, она является основателем упомянутой организации с ограниченной ответственностью.

В апреле текущего года стало известно о продлении меры пресечения в виде ареста для Тимура Иванова. Он останется под стражей до 23 июля. Следствие полагает, что Иванов может быть причастен к хищению средств банка «Интеркоммерц» в размере нескольких миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Булгаков послал воздушный поцелуй Иванову после допроса.