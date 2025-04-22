Экс-замминистра обороны Булгаков послал воздушный поцелуй Иванову после допроса

В Мосгорсуде состоялся допрос генерала армии Дмитрия Булгакова, бывшего заместителя министра обороны России, находящегося под арестом по обвинению в особо крупном мошенничестве. Допрос проводился в рамках дела, возбужденного против другого экс-заместителя главы МО Тимура Иванова обвиняемого в растрате средств при закупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», передает ТАСС.

По словам источника, в ходе допроса в Мосгорсуде Булгаков подтвердил необходимость приобретения спорных паромов для нужд обороны полуострова. Он также заявил, что отбором указанных плавсредств занималось непосредственно Министерство обороны и лично Иванов.

По завершении допроса Булгаков «послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову», после чего под конвоем был возвращен в следственный изолятор.

Ранее Булгаков уже давал показания по делу Иванова в качестве свидетеля. Детали его предыдущего допроса и содержание данных им показаний в документах не приводятся.

Судебный процесс по делу Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова начался в Мосгорсуде в конце марта. По требованию прокуратуры судебное заседание было закрыто в связи с наличием в материалах дела информации, относящейся к государственной тайне.

Ранее сообщалось, что еще три уголовных дела могут завести на экс-замминистра обороны Иванова.