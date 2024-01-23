Бывшая жена рок-музыканта Оззи Осборна едва не погибла от передозировки препаратами

Шэрон Осборн, экс-супруга известного рок-исполнителя Оззи Осборна, получила передозировку медицинскими препаратами после того, как узнала об измене мужа. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Page Six.

Оззи и Шэрон Осборн состояли в браке с 1982 года. Пара завела троих детей. Сейчас самой старшей дочери Эйми 40 лет, а младшей, Келли, 39. У звездной семьи один сын, 38-летний Джек. Несмотря на долгую историю любви и детей, крепкий брак знаменитостей дал трещину в 2016 году. Оказалось, что Осборн на протяжении четырех лет имел связь на стороне, причем выбрал для любовного увлечения простую парикмахершу.

Шэрон не вынесла удара в спину от супруга и не простила его. Звезды развелись, но первое время Осборн было очень тяжело. Она призналась, что в первые несколько дней была не в себе, а вскоре очнулась в больничной палате. Позже ей рассказали, что у нее передозировка, полученная от слишком большого количества препаратов.

«Я была закрыта в спальне. Горничная попыталась войти и увидела меня», — рассказала 71-летняя знаменитость.

Шэрон Осборн призналась, что после этого случая стала ценить жизнь, ведь ее могли не спасти.

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