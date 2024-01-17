Бывшая жена Тимати пригрозила маме рэпера

Тимур Юнусов (Тимати) построил блестящую карьеру, развил свой бизнес в России, однако не смог улучшить личную жизнь. Все его браки разрушились, хотя музыкант, судя по всему, очень старался. Первые попытки найти свою любовь у Тимати появились еще на шоу «Фабрика звезд», но и тогда роман не увенчался успехом.

Рэпер встретил модель Алену Шишкову, которая родила ему дочь. Тем не менее надолго вместе они не остались. Следующая попытка уже случилась с другой моделью, Анастасией Решетовой. Девушка была совсем не похожа на прежние интересы артиста. Эта пассия родила Юнусову сына, но даже это не спасло их отношения.

Однако Решетова до сих пор вхожа в семью Тимати. Особенно она близка к его отцу-бизнесмену. Блогер и сама является предпринимателем. Однако с матерью бывшего супруга не срослось: недавно девушка устроила перепалку с Симоной Юнусовой.

В Сети появилось фото Решетовой с мачехой Тимати, что разочаровало его родную мать. Она не стесняясь прокомментировала пост, отметив, что ей неприятен человек на снимке. Такое мнение не удивило модель: она пригрозила, что скоро расставит все точки над i. Что именно Решетова имела в виду пока неизвестно, но поклонники уверены, что Симона и Анастасия выясняют отношения уже не публично.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали звезду советских и российских фильмов Герчакова.