Журналистка Жанна Агалакова*, ранее работавшая на Первом канале и в настоящее время проживающая в Европе, сообщила, что западные страны сталкиваются со множеством трудностей. Своим мнением она поделилась в интервью с Татьяной Лазаревой**, запись которого была опубликована на YouTube.

Агалакова подчеркнула, что проблемы присутствуют в любом государстве. В качестве иллюстрации она отметила, что «во Франции и Италии существует множество трудностей, а в Америке их просто не пересчитать. Всем известна коррупция в Италии».

При этом телеведущая выразила мнение о том, что проблемы, наблюдаемые в западных странах, отличаются от тех, которые существуют в России, что обусловлено иным историческим развитием и географическим положением.

*признана Минюстом иностранным агентом.

**признана Минюстом иностранным агентом; включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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