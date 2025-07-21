Суд решит судьбу квартиры народной артистки Ларисы Долиной

Существует вероятность, что народная артистка России Лариса Долина вновь может столкнуться с риском потери спорной московской квартиры. Об этом сообщил адвокат Вадим Багатурия в разговоре с изданием «Абзац».

Как стало известно ранее, Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляционную жалобу по поводу решения о возвращении квартиры Долиной, после того как она стала жертвой мошеннических действий.

Багатурия пояснил, что действия противников певицы указывают на их убежденность в добросовестности приобретения и стремление вернуть себе право на жилье.

«Шансы на то, что прошлое решение останется в силе, здесь 50 на 50», — резюмировал юрист, оценивая перспективы дела.

Ранее сообщалось, что получивший отказ от Успенской артист Шаляпин посмеялся над певицей.