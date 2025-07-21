Суд решит судьбу квартиры народной артистки Ларисы Долиной
«Абзац»: Ларису Долину могут лишить квартиры в Москве снова
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Существует вероятность, что народная артистка России Лариса Долина вновь может столкнуться с риском потери спорной московской квартиры. Об этом сообщил адвокат Вадим Багатурия в разговоре с изданием «Абзац».
Как стало известно ранее, Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляционную жалобу по поводу решения о возвращении квартиры Долиной, после того как она стала жертвой мошеннических действий.
Багатурия пояснил, что действия противников певицы указывают на их убежденность в добросовестности приобретения и стремление вернуть себе право на жилье.
«Шансы на то, что прошлое решение останется в силе, здесь 50 на 50», — резюмировал юрист, оценивая перспективы дела.
Ранее сообщалось, что получивший отказ от Успенской артист Шаляпин посмеялся над певицей.