Бывшего адвоката бизнесмена Бориса Березовского арестовали в Польше

Бывший адвокат Бориса Березовского арестован в Польше. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Национальной прокуратуры республики.

Согласно полученной информации, Анатолий Блинов, ранее являвшийся адвокатом российского олигарха Бориса Березовского, был задержан и арестован на территории Польши.

Представитель Национальной прокуратуры республики отказался раскрывать подробности касательно обстоятельств ареста Блинова и предъявленных ему обвинений.

По неофициальной информации, адвоката задержали в связи с расследованием дела о нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова*.

Анатолий Блинов был юристом Бориса Березовского, крупного российского предпринимателя и политического деятеля, который скончался при загадочных обстоятельствах в 2013 году в Великобритании.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал шестерых обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries.

*признан в России иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.