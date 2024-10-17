Бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна осудили на семь лет

Его осудили на семь лет лишения свободы. Брюна признали виновным в хищении более 136 млн руб. путем мошеннических действий. Суд квалифицировал это как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе заседания судья огласила детали приговора, отметив, что Брюн будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил экс-нарколога права занимать должности в государственных органах на срок 2,5 года. Также Брюну назначили штраф в размере 850 тыс. руб. 73-летнего бывшего нарколога взяли под стражу прямо в зале суда.

Брюн с 2009 года был главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения РФ по психиатрии-наркологии. Он также занимал аналогичную должность в департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее сообщалось, что бросивший младенца в сугроб блогер Сергей Косенко распродал активы до отъезда из РФ.