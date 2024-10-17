Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко распродал активы до отъезда из РФ

Блогер Сергей Косенко, попавший в центр скандала после публикации ролика с брошенным в сугроб младенцем, распродал все свои активы в России до своего отъезда из страны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации следственных органов, на арестованных банковских счетах Косенко не оказалось денежных средств. По этой причине исполнение обеспечительных мер на сумму 206,38 млн руб. невозможно. Ранее суд наложил арест на 43 счета Косенко в различных банках РФ. Речь идет о таких финансовых учреждениях, как «Альфа-банк», «Русский стандарт», Россельхозбанк.

Косенко обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. После выхода скандального видео блогер сначала утверждал, что на кадрах запечатлена кукла, однако позже извинился за свои действия.

Защита блогера настаивает на том, что материал был смонтирован с использованием куклы-манекена, но такой аргумент не избавил Косенко от обвинений.

Ранее МВД России объявило Косенко в розыск. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Адвокат Косенко отметил, что блогер готов сотрудничать со следствием.