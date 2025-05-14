Бывшего главу Центробанка Геращенко похоронят на Троекуровском кладбище

Бывшего главу Госбанка СССР и Банка России, экономиста Виктора Геращенко похоронят 14 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Виктор Геращенко ушел из жизни 11 мая. Ему было 87 лет.

Под руководством Виктора Геращенко ЦБ РФ удалось стабилизировать курс рубля. Параллельно с мерами, принятыми правительством Примакова, это привело к росту российской экономики.

В качестве представителя ЦБ РФ Геращенко возглавлял наблюдательные советы Внешторгбанка и Сбербанка России. Также он был управляющим от России в Международном валютном фонде и Европейском банке реконструкции и развития.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что если председатель Банка России Эльвира Набиуллина улыбается, то в стране все хорошо.