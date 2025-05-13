Путин назвал улыбку главы Центробанка хорошим признаком

Российский президент Владимир Путин заявил, что если председатель Банка России Эльвира Набиуллина улыбается, то в стране все хорошо. Слова главы государства привело РИА Новости.

Путин принял участие в съезде общественной организации «Деловая Россия» с помощью видеосвязи. Он спросил, есть ли на связи глава Центробанка. После этого Набиуллина сообщила, то она также участвует в мероприятии и улыбнулась.

«Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение», — отметил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что некоторые политики поступают как придурки. Они вводят против России санкции несмотря на то, что такие меры в первую очередь вредят их же странам. Он подчеркнул, что некоторые государства готовы впасть в рецессию, лишь бы хоть как-то навредить РФ.